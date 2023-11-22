10:24 (мск), источник: CityTraffic.ru
Главам двух районов Самары увеличили оклады
Прибавку с 1 декабря 2023 года начнут получать руководители Куйбышевского и Промышленного районов.
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Советы депутатов Куйбышевского и Промышленного районов своими решениями от 21 ноября 2023 года увеличили должностные оклады своим главам районов.
С 1 декабря 2023 года главы Куйбышевского и Промышленного районов Алексей Коробков и Данил Морозов станут получать 95228 рублей каждый. Ранее они оба получали 86 729 рублей.
Ксения Маянова.