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10:24 (мск), источник: CityTraffic.ru

Главам двух районов Самары увеличили оклады

Прибавку с 1 декабря 2023 года начнут получать руководители Куйбышевского и Промышленного районов.

Советы депутатов Куйбышевского и Промышленного районов своими решениями от 21 ноября 2023 года увеличили должностные оклады своим главам районов.

С 1 декабря 2023 года главы Куйбышевского и Промышленного районов Алексей Коробков и Данил Морозов станут получать 95228 рублей каждый. Ранее они оба получали 86 729 рублей.

Ксения Маянова.

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