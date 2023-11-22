«Время Египта за 30 тысяч прошло»: туроператоры высказались о стоимости путевок для уральцев

«Цены при текущем курсе доллара выше, чем год назад. Происходят корректировки программ, горящих путевок практически не появляется. По большому счету уровень цен уже вряд ли вернется к прежнему, когда летали за 30 тыс. в Египет. То время прошло. Цены прибыльные для туроператоров, но не настолько дешевые, как хотелось бы потребителям», — отметил Аксельрод. По его словам, сейчас цена на поездку в Египет на 10 дней для двоих стартует от 150 тыс. рублей, в Таиланд — от 200 тыс. рублей, в ОАЭ — от 150 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что россияне стали отказываться от самостоятельных путешествий и все чаще доверяют организацию отпуска туристическим компаниям. При этом спрос на туризм продолжает расти. По сравнению с прошлым годом турпоток на ноябрьские праздники вырос в два раза, на новогодние каникулы — на 50%.