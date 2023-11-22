Одними штрафами тут не отделаешься. Эксперт о том, почему в Узбекистане продолжает процветать контрафакт

Аналитик, специалист по R&D, магистр Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» Тимурмалик Эльмурадов (телеграм-канал «Пик Скартариса») считает, что только увеличением штрафных санкций бороться с контрафактом, проблема которого уже давно остро стоит в Узбекистане, мало результативно.
Как контрафактная продукция попадает к покупателю и какие репутационные потери несет истинный бренд? Эксперт описал распространенный сценарий на примере немецкой компании Knauf, у которой в Узбекистане есть несколько заводов.
«Компания, которая производит штукатурку, лепит на свои мешки надпись Rotband, иногда Rodland, Rodben, Rodbond и так далее немецкой Knauf, чтобы было легче ее продавать. Покупатель, видя известный бренд и приятную цену, ведь подделки всегда дешевле, покупает штукатурку. Однако качество продукции плохое, если бы оно было хорошим, не пришлось бы воровать чужой бренд, поэтому штукатурка через пару дней падает со стены на голову. Человек, купивший эту штукатурку, потом идет и пишет в социальные сети, какой Knauf плохой. Те пытаются разобраться и понимают, что да, был Rotband, но не их, а какой-то noname компании, которую теперь попробуй отыскать», — рассказал он.
Многочисленные призывы владельцев брендов и интеллектуальной собственности к повышению штрафов за незаконное использование чужих товарных знаков и фирменных наименований были услышаны на высшем уровне, штрафы выросли, но недостаточно.
«Формально штрафы повышаются в 2−3 раза, но по факту это небольшие для бизнеса суммы. Было от 1,5 миллиона до 6 миллиона сумов, с февраля 2024 года станет от 5 миллионов до 17 миллионов сумов», — комментирует эксперт увеличение санкций.
По его словам, одними штрафами тут не отделаешься. Ситуация такова: сложно найти нарушителя и привлечь его к ответственности. Даже если это получится сделать, то есть лазейки, которые помогут облегчить наказание или вовсе уйти от него.
Тимурмалик считает, что полномочия Агентства по интеллектуальной собственности сильно ограничены, кроме того, в одиночку у него справиться с огромной работой, требующей участия других государственных учреждений, не получится.
Кроме того, в Узбекистане на всех уровнях социума не сформировано серьезное отношения к неприкосновенности интеллектуальной собственности и уважение к авторским правам. Да и в самом Агентстве по интеллектуальной собственности считают, что к этой теме необходимо привлекать как можно больше внимания.
«Возможно, в ближайшем будущем придет осознание, что защита интеллектуальной собственности — очень серьезная тема и относиться к ней надо соответствующе, но пока имеем, что имеем», — отметил Эльмурадов.