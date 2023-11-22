OpenAI объявила о возвращении уволенного Альтмана на пост гендиректора

Компания-владелец чат-бота ChatGPT достигла соглашения о возвращении на пост гендиректора Сэма Альтмана, который был уволен в середине ноября. Об этом OpenAI сообщила в Twitter (новое название соцсети — X).
«Мы достигли принципиального соглашения о том, что Сэм Альтман вернется в OpenAI в качестве генерального директора с новым первоначальным составом совета директоров в составе Брета Тейлора (председатель), Ларри Саммерса и Адама Д’Анджело. Мы сотрудничаем, чтобы прояснить детали», — говорится в публикации.
Альтман написал в Twitter, что с нетерпением ждет возвращения в OpenAI. «Благодаря новому совету директоров и поддержке Сатьи (глава Microsoft Сатья Наделла. — РБК) я с нетерпением жду возвращения в OpenAI и развития нашего прочного партнерства с [Microsoft]», — пишет он.
Также о возвращении в компанию сообщил президент Грег Брокман, который ушел с должности после увольнения Альтмана.
Альтмана уволили с поста гендиректора OpenAI 17 ноября, после того как совет директоров пришел к выводу, что тот «не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности». «У правления больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI», — говорилось в заявлении совета директоров.
Как рассказал Bloomberg источник, знакомый с вопросом, Альтман конфликтовал с членами правления, особенно с соучредителем компании и главным научным сотрудником Ильей Суцкевером. Разногласия касались в том числе скорости разработки так называемого генеративного искусственного интеллекта, способов коммерциализации продуктов и мер, необходимых для уменьшения их потенциального вреда для общества.
Microsoft — крупнейший спонсор OpenAI — объявила, что Альтман и Брокман возглавят в корпорации команду по исследованиям искусственного интеллекта. В то же время Наделла говорил, что готов к возвращению Альтмана в компанию.
После ухода Альтмана OpenAI столкнулась с «волной отставок». Его возвращения требовали как инвесторы, так и сотрудники. 700 из 770 работников компании подписали письмо, в котором пригрозили уйти в Microsoft вслед за уволенным гендиректором. В послании говорилось, что сотрудники «не могут работать на тех или с теми, кому не хватает компетенций, рассудительности и заботы о нашей миссии и о сотрудниках», совет директоров призывали уйти в отставку. Письмо подписал в том числе Суцкевер, проголосовавший за увольнение Альтмана.