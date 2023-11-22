В Беларуси появятся безотзывные доверенности

Такая доверенность не может быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена только в предусмотренных ею случаях. Это позволяет усилить защиту интересов представителя или лиц, от имени или в интересах которых действует представитель, поскольку (ч. 1 п. 1 ст. 189−1 ГК в новой редакции).
Безотзывная доверенность может быть выдана в строго определенных целях. Это исполнение или обеспечение исполнения обязательства, представляемого перед представителем или лицами, от имени или в интересах которых действует представитель. При этом все стороны должны быть связаны обязательством, в котором представляемый является должником. Такая доверенность, по сути, выполняет обеспечительную функцию, создавая дополнительные гарантии исполнения обязательства тем, кто ее выдал.
Отменить безотзывную доверенность можно в нескольких ситуациях: если прекратились обязательства, для исполнения или обеспечения исполнения которых она выдана; если представитель злоупотребляет своими полномочиями; а также в указанных в самой доверенности случаях (перечень которых не ограничивается).
Кроме того, в кодексе уточняется, что отмена любой нотариально удостоверенной доверенности тоже должна быть удостоверена нотариально.
С 2018 года безотзывные доверенности могли выдавать резиденты ПВТ, их участники (акционеры) и иные третьи лица — стороны гражданско-правовых договоров с указанными лицами для реализации правомочий в сделках конвертируемого займа, опционных соглашениях, соглашениях о возмещении потерь, смарт-контрактах. Теперь сфера применения безотзывных доверенностей станет гораздо шире. Их смогут выдавать почти все — кроме государственных организаций и предприятий с долей государства.
Банки или небанковские кредитно-финансовые организации получают право удостоверять доверенности на получение сведений об открытых в этих организациях банковских счетах и банковских вкладах (депозитах), закрытие банковских счетов и банковских вкладов (депозитов), на распоряжение имуществом, находящимся у них на хранении.
Доверенности членов садоводческого товарищества, гаражного кооператива, кооператива, осуществляющего эксплуатацию автомобильной стоянки, на участие в общем собрании могут быть удостоверены председателем правления этих организаций.