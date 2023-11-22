10:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Губернатор Травников объяснил поднятие цен в метро Новосибирска
Чиновник рассказал, что он против «искусственного удержания цен».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В среду, 22 ноября, глава Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал возможное поднятие стоимости проезда в метро. Чиновник рассказал, что он против «искусственного удержания цен» и сейчас в Новосибирске самая низка цена по всей стране.
По его словам, метрополитен предложил увеличить стоимость одной поездки до 38 рублей. Их инициатива будет тщательно изучена департаментом по тарифам.
Травников подчеркнул, что сейчас растет стоимость запчастей и топлива. Также средства нужны для привлечение молодых кадров в метрополитен.
Губернатор отметил, что в Новосибирской области правом льготного проезда на всех видах транспорта пользуются 600 тысяч человек. Чиновник считает, что в случае повышения проезда в метро лучше поддержать льготников, чем искусственно сдерживать рост тарифа для всех категорий.
Также в эфире телеканала ОТС он напомнил, что с 1 января 2024 года будет введен бесплатный проезд на электричках для ветеранов труда.
Напомним, мэрия Новосибирска не использовала 180 млн рублей на проектирование метро.