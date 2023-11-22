11:26 (мск), источник: Городской репортер
Власти: в Ростове с 25 ноября подорожает проезд
В Ростове на выходных подорожает проезд в общественном транспорте.
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Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, проезд на автобусе при оплате наличными обойдется в 39 рублей, при оплате банковской картой составит 36 рублей, при оплатой транспортной картой — 34 рубля.
В троллейбусах и трамваях вне зависимости от способа оплаты проезд будет стоить 34 рубля.
Льготные категории граждан — пенсионеры, школьники, родители, опекуны или лица, являющиеся опекунами инвалидов с детства будут платить 50% от стоимости поездки.