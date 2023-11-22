Главное
Спецоперация на Украине
11:26 (мск), источник: Городской репортер

Власти: в Ростове с 25 ноября подорожает проезд

В Ростове на выходных подорожает проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, проезд на автобусе при оплате наличными обойдется в 39 рублей, при оплате банковской картой составит 36 рублей, при оплатой транспортной картой — 34 рубля.

В троллейбусах и трамваях вне зависимости от способа оплаты проезд будет стоить 34 рубля.

Льготные категории граждан — пенсионеры, школьники, родители, опекуны или лица, являющиеся опекунами инвалидов с детства будут платить 50% от стоимости поездки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта