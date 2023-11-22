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11:54 (мск), источник: Om1.ru

Бюджет Омска впервые в истории превысил 40 миллиардов

Горсовет утвердил очередной, седьмой, пакет поправок к главному финансовому документу города.

Источник: пресс-служба Омского городского Совета

Бюджет 2023 года в Омске вырос на 629 миллионов рублей. Соответствующие поправки сегодня, 22 ноября, одобрили на пленарном заседании Омского городского Совета.

Это — уже седьмые с начала года поправки, подчеркнул спикер Владимир Корбут. Всего, по сравнению со стартовыми параметрами, бюджет увеличился на 10 миллиардов рублей, а доходы преодолели важную отметку.

«Впервые за всю историю Омска доходная часть бюджета превысила 40 миллиардов. Это дополнительно говорит о том, что социальная и экономическая обстановка в регионе позволяет планировать в будущем достаточно большие обязательства перед населением города», — подчеркнул спикер.

629 миллионов, на которые увеличили бюджет, — безвозмездные поступления от Омской области, направленные на социальную сферу (в первую очередь образование) и содержание дорог. Так, на строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег» дополнительно поступило 262 миллиона рублей. Соответствующие поправки внесены в Адресную инвестиционную программу города. Всего на образование направят дополнительно 327 миллионов рублей, а на дороги — порядка 50.

В результате параметры бюджета Омска в 2023 году составят:

  • доходы — 40,327 млрд
  • расходы — 41,945 млрд
  • дефицит — 1,617 млрд

Отметим, что такой дефицит составляет меньше 10 процентов от доходов Омска, даже если рассматривать только собственные доходы, без поступлений от вышестоящих бюджетов. Таким образом, он остаётся в допустимых пределах.

Кроме того, депутаты одобрили перераспределение части средств внутри самого бюджета. Например, на благоустройство в этом году добавят больше двух миллионов рублей, а выкуп аварийных помещений в собственность города — 28 миллионов.

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