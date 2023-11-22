13:07 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Глава МАРТ Богданов сказал, что будет с ценами на сахар в Беларуси
Глава МАРТ Богданов рассказал о ценах на сахар в Беларуси.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси, объяснил журналистам, как формируются цены на сахар, пишет БелТА.
Он отметил, что «цены сбалансированы». А что касается ценообразования, то оно зависит от цен на сырье, логистики, а также спроса на мировом рынке и рынке Союзного государства.
Министр сказал, что с Россией соблюдается баланс.
— Разница в зависимости от колебания курса российского рубля примерно 2−3%. Рынок сбалансирован, потрясений не ожидается, — подытожил Богданов.
Он также сообщил, что для населения в 2024 году предприятия концерна «Белгоспищепром» поставят 182 тыс. т сахара.