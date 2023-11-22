Главное
Спецоперация на Украине
13:07 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Глава МАРТ Богданов сказал, что будет с ценами на сахар в Беларуси

Глава МАРТ Богданов рассказал о ценах на сахар в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси, объяснил журналистам, как формируются цены на сахар, пишет БелТА.

Он отметил, что «цены сбалансированы». А что касается ценообразования, то оно зависит от цен на сырье, логистики, а также спроса на мировом рынке и рынке Союзного государства.

Министр сказал, что с Россией соблюдается баланс.

— Разница в зависимости от колебания курса российского рубля примерно 2−3%. Рынок сбалансирован, потрясений не ожидается, — подытожил Богданов.

Он также сообщил, что для населения в 2024 году предприятия концерна «Белгоспищепром» поставят 182 тыс. т сахара.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Иван Ургант опроверг публикацию с горящим БТР: «Этот телеграм-канал – фейк»
Военная спецоперация на Украине 22 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономикасельское хозяйство