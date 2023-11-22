12:00 (мск), источник: Сиб.фм
О росте цен на хлеб в Новосибирской области рассказал Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области пояснил, стоит ли ждать повышения цен на хлеб.
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Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову во время прямого эфира телеканала «ОТС» жители города задали вопрос, может ли вырасти цена на хлеб с учётом того, что осенью урожай зерна оказался меньше.
«Абсолютно прямой связи с объёмом урожая и увеличения стоимости хлеба в России и Сибири нет, так как страна — крупный экспортёр. Мы продаём много зерна. Ситуация зависит от мировых цен, сложно предсказать, как они изменятся. Значительного скачка прайса на зерно мы не видим и не прогнозируем», — ответил Андрей Травников.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что во время прямого эфира телеканала ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал последствия участия во время военной операции.