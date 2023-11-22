15:49 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
В Новосибирске ещё один перевозчик сообщил о повышении тарифа с 1 декабря
В 50 рублей будет обходиться поездка пассажирам маршрутки № 9.
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В Новосибирске центр управления городским автоэлектротранспортом опубликовал информацию о повышении стоимости проезда ещё в одной маршрутке.
«По информации перевозчика ООО “РАДУГА”, с 01.12.2023 на маршруте маршрутного такси № 9 “пос. Северный — ДК им. Кирова” будет установлен тариф 50 рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, за последние восемь дней стало известно об увеличении стоимости проезда уже в 14 маршрутных такси города.
Так, 15 ноября тариф вырос в маршрутках № 30, 51 и 91. С 1 декабря повышение затронет маршруты № 11, 14, 18, 19, 29, 44, 44а, 45, 63 и 72.
В городском дептрансе, комментируя повышение цен на проезд, сообщили, что частные перевозчики не обязаны согласовывать размер и частоту повышения стоимости проезда в маршрутных такси, так как эти тарифы относятся к нерегулируемым.
«Тариф на вышеуказанные перевозки устанавливается перевозчиком самостоятельно, без согласования с государственными органами. Сроки пересмотра тарифов, размеры повышения, ограничения и др. действующим законодательством не регламентируются», — заявили в департаменте.
Ранее BFM-Новосибирск о том, что губернатор Травников высказался о росте тарифов в метро Новосибирска.