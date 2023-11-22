13:16 (мск), источник: Om1.ru
Виталий Хоценко обсудил возможности сотрудничества с белорусским холдингом «АМКОДОР»
Компания может создать на территории региона один из своих филиалов.
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл встречу с делегацией белорусского холдинга ОАО «АМКОДОР». Председатель совета директоров компании Александр Шакутин обсудил с главой региона возможности инвестиционного сотрудничества.
Предприятия холдинга расположены в Республике Беларусь, Российской Федерации и странах СНГ. Компания производит более 140 моделей и модификаций спецтехники для дорожно-строительной, коммунальной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной и других отраслей, налажен выпуск комплектующих.
«Холдинг очень активно инвестирует в новые производства на территории России. Уже реализовано 14 крупных инвестиционных проектов. Мы хотим, чтобы и в Омской области такой проект появился. Наш регион всегда был геостратегическим, а в условиях переориентации экономических интересов страны на восток это приобретает особую значимость и даёт нам дополнительные конкурентные преимущества, ведь Запад и Восток пересекаются здесь», — отметил Виталий Хоценко.
Александр Шакутин уже работал с Виталием Хоценко и выразил уверенность, что Омскую область ждёт новый этап экономического развития.
«Знаю, что в команде у вас всегда деятельные люди, и работаете вы на конкретный результат, поэтому уверен, что в итоге это принесёт успех Омской области. Мы понимаем сегодня одно — только в единении двух народов наших стран мы можем противостоять санкциям и сделать всё возможное, чтобы наши экономики развивались более динамично и были технологически независимыми. Наш холдинг готов рассмотреть омские инициативы и внести свой вклад в развитие региона», — отметил глава холдинга.