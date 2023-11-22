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14:03 (мск), источник: Om1.ru

Теперь без уравниловки: депутаты Омского горсовета установили плату за гаражи

На части территорий Омска аренда земли под некапитальными строениями подешевеет.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 22 ноября, Омский городской Совет принял резонансные поправки, определяющие стоимость аренды земли под некапитальными строениями — или, точнее, автомобильными гаражами. Мэрия, напомним, предлагала ввести специальный коэффициент, который привяжет размер платы к месту, в котором расположен гараж. Сейчас, напомним владельцы платят по единому тарифу, который базируется на средней стоимости земель категории «транспорт».

Ранее этот вопрос обсудили на комитете, причём дважды: в первый раз депутаты попросили мэрию предоставить дополнительное экономическое обоснование.

В результате, после изучения вопроса, Горсовет решил поддержать поправки. Владимир Корбут рассказал, что они позволят сделать платежи более справедливыми.

«Сейчас есть “уравниловка”: за гараж в центре города платят те же деньги, что и за гараж на окраине. Но ведь стоимость земельных участков у нас разная. Хочешь иметь гараж на более дорогом участке — плати больше, на окраине — меньше», — подчеркнул спикер.

Раньше арендная плата за землю под некапитальным гаражом была равна 970 рублей в год вне зависимости от того, где он расположен, рассказал Владимир Корбут. Теперь для гаражей на окраинах она станет меньше (827 рублей), а для гаражей ближе к центру — чуть выше (1150 рублей).

Напомним, что портал Om1.ru отдельно изучил карту и рассказал о том, где вырастет аренда. Оказалось, что в «дорогую» зону попадает не весь центр, а районы, расположенные близко к центру, но не обладающие хорошей инфраструктурой (например, частный сектор) получат пониженную ставку.

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