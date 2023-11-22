Новую дорогу к реке Миасс планируют построить в Челябинске

На сайте администрации Челябинска разместили постановление главы города, в котором говорится, что инициатором строительства дороги является ООО «РМК Арена». Объект будет иметь ширину 32 м.
«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автодороги) от улицы Университетской набережной до набережной реки Миасс в Центральном и Калининском районах города Челябинска с 21. 11. 2023 по 21. 12. 2023», — говорится в документе.
Экспозицию проекта документации по планировке территории откроют 27 ноября в Доме архитектора. Предложения и замечания по проекту принимают до 30 ноября. Заключение о результатах общественных обсуждений будет опубликовано до 21 декабря.