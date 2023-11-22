14:20 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Доллар в среду подорожал, а евро подешевел
МИНСК, 22 ноя — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль вырос в цене по отношению валютной корзине.
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Сегодня торги европейской валютой прошли в минимальном объеме. Поэтому евро подешевел на 0,13% и опустился на уровень в 3,3555 белорусского рубля.
После публикации отчета о заседании ФРС американская валюта снова стала крепнуть. В среду доллар прибавил 0,40% и закрепился на отметке в 3,0785 белорусского рубля.
Колебания основных валют оказывают давление на российскую валюту, которая скорректировала свою стоимость со знаком минус на 0,02%. В итоге за 100 российских просили 3,4925 белорусского рубля.
Валюта Поднебесной все-таки ощутила на себе растущие цены на медь, как индикатор роста промышленности, и прибавила 0,005%. На торгах за 10 юаней нужно было отдать 4,2951 белорусского рубля.