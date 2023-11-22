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14:33 (мск), источник: Pchela.News

В Челябинске запустили специальный поезд до горнолыжного курорта

В Челябинске можно приобрести билеты на мультимодальный маршрут до горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Первый поезд отправится на заснеженные вершины 2 декабря, а поездка займёт 1 час 50 минут. О расписании рейсов сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Со 2 декабря 2023 года отправиться на горнолыжный курорт «Солнечная долина» можно будет в комфортабельных вагонах, оснащённых местами для хранения инвентаря для активного отдыха. Поездка из Челябинска займёт 1 час 50 минут. Вот как выглядит расписание сезонного маршрута:

8:45 — отправление с пригодного ж/д вокзала из Челябинска, 10:04 — прибытие в Миасс, пересадка на трансфер, 10:30 — прибытие на ГЛК «Солнечная Долина», 16:20 — обратный трансфер, 17:18 — отъезд в Челябинск, 18:34 — прибытие на пригородный ж/д вокзал в Челябинск.

Рейсы будут осуществляться по выходным и праздничным дням электропоездом повышенной комфортности. Билеты уже можно приобрести в кассах пригородного ж/д вокзала города Челябинска на улице Железнодорожная, 7.

Чтобы правильно распределить свои праздничные и выходные дни для поездки на горнолыжные курорты, мы предлагаем посмотреть в нашем материале подробное расписание, а также узнать другую полезную информацию. А узнать стоимость билетов для посещения комплексов можно в нашем материале.

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