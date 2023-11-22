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15:39 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Стали известны тарифы компенсаций за газ, отопление и электричество для различных категорий уязвимости в Молдове: Уже можно самим вычислить, к какой группе вы относитесь

Власти Молдовы утвердили тарифы и компенсируемый объем газа, тепла и электричества в зависимости от категории уязвимости, а также механизм, по которому будут создаваться данные категории.

Источник: Комсомольская правда

Власти Молдовы утвердили тарифы и компенсируемый объем газа, тепла и электричества в зависимости от категории уязвимости.

Компенсации будут выплачивать с ноября 2023 по март 2024 года включительно.

Категории

О том, к какой категории относится заявитель, станет известно после 26 ноября 2023. Но уже сегодня можно вычислить, какую помощь вы получите.

Важно знать: как гражданам Молдовы будут присвоены степени уязвимости, от которой будет зависеть размер компенсации.

1. Очень высокая и экстремальная категории уязвимости — кто тратит на энергоресурсы больше доходов, чем минимальная потребительская корзина (3963 лея для сельской местности и 4663 для городов).

2. Высокая категория уязвимости — более 40% доходов своих доходов уходит на оплату газа, отопления или электричества (для тех, кто отапливается электроэнергией).

3. Средняя категория уязвимости — от 20 до 40% доходов.

4. Пониженная степень уязвимости — от 10 до 20% доходов.

5. Первичная степень уязвимости — от 5 до 10% доходов.

6. Если семья тратит до 5%, ей будет присвоена категория «нет уязвимости».

Газ

Для бытовых потребителей максимальный компенсируемый объем газа — 180 кубометров в месяц, далее оплата будет по установленному НАРЭ тарифу.

1. Домохозяйства с экстремальной категорией уязвимости — 12 леев за куб;

2. С очень высокой степенью уязвимости — 12,20 за куб;

3. С высокой степенью — 12,40 за куб;

4. Со средней степенью — 12,60 за куб;

5. С низкой степенью — 17 леев за куб.

6. C первичной степенью и «неуязвимые»- Регулируемая цена/Цена поставщика.

Отопление

Отопление компенсируют в объеме не более 1,3 гигакалорий.

1. Домохозяйства с экстремальной категорией уязвимости — 1450 леев/Гкал;

2. С очень высокой степенью уязвимости — 1475 леев/Гкал;

3. С высокой степенью — 1500 леев/Гкал;

4. Со средней степенью — 1525 леев/Гкал;

5. С низкой степенью — 2100 леев/Гкал;

6. C первичной степенью — 2900 леев/Гкал;

7. «Неуязвимые»- Регулируемая цена.

Электричество

Компенсация за электроэнергию будет выплачиваться только тем домохозяйствам, которые отапливаются с помощью электричества.

Компенсировать будут не более 150 кВт/ч в месяц.

1. Домохозяйства с экстремальной категорией уязвимости — 1.54 лея/кВт/ч;

2. С очень высокой степенью уязвимости — 1.74 лея/кВт/ч;

3. С высокой степенью — 1.94 лея/кВт/ч;

4. Со средней степенью — 2.14 лея/кВт/ч;

5. С низкой степенью — 2.34 лея/кВт/ч;

6. C первичной степенью — 2.154 лея/кВт/ч или регулируемая цена, в любом случае оплата будет меньше существующего тарифа.

7. «Неуязвимые»- Регулируемая цена.

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