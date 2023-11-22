15:07 (мск), источник: Комсомольская правда
К 2026 году в Крыму построят пять газопроводов
На строительство объектов газоснабжения в 2024 году выделено 315, 6 млн рублей.
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В ближайшие три года в Крыму планируют построить и запустить пять объектов межпоселковых и уличных газопроводов. Как сообщил председатель комитета Госсовета республики по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко, на это из бюджета выделено 315,6 млн рублей.
В ближайшие три года на полуострове появятся газораспределительная станция Веселое — пгт. Форос и Кореиз, газопроводы низкого давления в селах Льговское, Золотое поле, сети газоснабжения в селе Возрождение Кировского района и в селах Строгановка, Денисовка, Ивановка и Мазанка Симферопольского района.
В ходе парламентских слушаний по проекту закона «О бюджете Республики Крым на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» Валерий Коваленко также добавил, что участки, которые республика предоставила участникам Специальной военной операции, вскоре будут обеспечены электроснабжением. В следующем финансовом году на эти цели будет направлено 70,3 млн руб.
На нужды дорожно-транспортной системы на три года выделено155,1 млрд руб. На строительство и ремонт дорог в 2024 году планируется потратить 43,3 млрд руб., на развитие транспортной отрасли — 2,1 млрд руб.
— При корректировке проекта бюджета необходимо предусмотреть дополнительное финансирование на развитие транспортной отрасли в размере 7 млрд руб., в том числе, на возведение предназначенных для удобства и безопасности граждан пешеходных переходов через железнодорожные пути, — добавил он.