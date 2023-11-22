17:19 (мск), источник: МК.RU Крым
В Крыму медикам увеличат выплаты в 2024 году
В 2024 году крымским медикам смогут увеличить выплаты за счет бюджетных средств.
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Статья бюджета, предусматривающая финансирование отрасли здравоохранения, в 2024 году будет увеличена на 2,2 млрд рублей. Всего на эти цели выделят 24,4 млрд рублей, пишет «Крымская газета» со ссылкой на спикера Госсовета РК Владимира Константинова.
Так, работникам первичного звена окажут поддержку в первую очередь. 6,5 млн рублей будет выплачено медикам дефицитных специальностей.