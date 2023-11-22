16:08 (мск), источник: МК.RU Челябинск
До конца года в Челябинской области появятся три новых бассейна
Они появятся в Аргаяшском, Варненском и Уйском районах.
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Об этом на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» сообщил заместитель министра спорта Челябинской области Виталий Якушев.
По его словам, посетить новые бассейны южноуральцы смогут уже в 2023 году. Кроме того, замминистра спорта региона отметил, что в областном центре в следующем году могут приступить к работе над созданием ФОКа с бассейном, состоящим из четырех 25-метровых дорожек.
«Мы в этом направлении работаем. Проект прошел госэкспертизу. На него планируется финансирование, и мы надеемся, что со следующего года он будет реализовываться в Челябинске», — сказал Виталий Якушев.
Спортивный объект с бассейном и общежитием будет расположен на улице Хохрякова неподалеку от муниципальной спортшколы «Алмаз».
Отметим, что с 2022 года президент страны поручил пересмотреть обучение детей плаванию. Как заметила директор спортшколы по данному виду спорта Ирина Шведкая, для хорошего навыка плавания челябинским ребятам необходимо посещать по 10−12 уроков хотя бы одну четверть в году.