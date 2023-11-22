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15:56 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Доступ к ЕРИП для зарубежных карт открыли в Беларуси

В Беларуси в ЕРИП можно платить зарубежными картами.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что в Беларуси в ЕРИП теперь можно платить зарубежными картами. Доступ к ЕРИП для зарубежных карточек открыли в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Паритетбанка.

Говорится, что Паритетбанк вместе с провайдером платежей bePaid запустил сервис по оплате в ЕРИП с карт зарубежных банков, который получил название «ЕРИП без границ». Названный сервис дает возможность иностранцам, которые находятся в Беларуси, а также гражданам Беларуси, работающим за границей, оплатить коммунальный услуги, интернет, мобильную связь из любой точки мира по картам VISA, Mastercard, «Мир».

В пресс-службе отметили, что с зарубежных карт можно также оплатить штрафы, государственные пошлины, но за исключением финансовых и платежей в пользу онлайн-казино и букмекерских контор. Для того, чтобы произвести оплату, нужно зайти на страницу сервиса, которая есть на официальном сайте банка. Затем необходимо выбрать вид платежа, заполнить нужные данные и произвести оплату.

«Комиссия составляет 5% с каждой операции», — уточнили в банке.

Отмечается, что для удобства в будущем также есть возможность сохранить данные платежа. Также сказано, что сумма в ЕРИП выставляется в белорусских рублях, но оплата может производиться с карт в любой валюте и по курсу банка-эмитента карточки.

«Максимальная сумма платежа определяется поставщиком услуги, но не более 36 900 белорусских рублей в одни сутки», — уточнили в сообщении.

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