16:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Омский дептранс снова ищет перевозчиков на маршруты № 20, № 59, № 64
Контракт планируют заключить на год.
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Омская мэрия снова ищет перевозчика на три автобусных маршрута. Это маршруты № 20 — ОНПЗ — Гашека, № 59 — пос. Биофабрика — ОНПЗ и № 64 — Дергачева — пос. Дальний.
Объявлены повторные аукционы. Омский департамент транспорта планируют заключить контракты с перевозчиками на 2024 год.
Предыдущие торги были признаны несостоявшимися. В установленные сроки организатором не поступило ни одной заявки от перевозчиков.
Сейчас на всех трех маршрутах работает ООО «Альянс».