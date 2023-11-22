16:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Опять платить больше? Как подорожает коммуналка в Крыму в 2024 году
Индекс изменения оплаты услуг ЖКХ в Крыму в 2024 году увеличится на 9,5%
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Стоимость коммунальных услуг — одна из самых волнующих тем для крымчан. Несмотря на то, что тарифы в республике остаются на одном из самых низких уровней в стране, все равно растут с каждым годом. Не станет исключением и будущий год.
«Комсомолка» узнала, как подорожает коммуналка в Крыму в 2024 году, и сколько будет стоить.
Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму в 2024 году
Правительство России утвердило расписание роста коммунальных тарифов на 2024 — 2028 год по регионам. Это так называемые средние индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Применять их начнут только в июле, но все цифры известны уже сейчас.
На значения индексов должны ориентироваться местные власти. Так, в Крыму на 2024 год это значение составляет 9,5% (в Севастополе — 10,6%). Кроме того, в документе перечислены предельно допустимые отклонения от индексов. В Крыму этот показатель составляет 2,4%, а в Севастополе — 2,7%.
— Предельный индекс — один из инструментов контроля за тарифными решениями, принимаемыми органами государственной власти регионов, и защиты граждан от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги, — отмечают в пресс-службе Минстроя РФ.
Стоимость газа в Крыму в 2024 году
С 1 декабря 2022 года в Крыму повысили тарифы на воду, электричество, газ, отопление и мусор. Новые цены опубликованы в соответствующих разделах официальных сайтов ресурсных организаций. Действовать они будут полтора года, поэтому на данный момент стоимость коммунальных платежей останется на прежнем уровне.
По данным Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма, сейчас стоимость природного газа для населения и приравненных к ним категорий потребителей при наличии приборов учета составляет 6,02 рубля за 1 кубический метр.
Сколько будет стоить электричество в Крыму в 2024 году
Тариф на электричество пока что тоже остается на уровне прошлого года. Сейчас стоимость 1 кВт в час при потреблении до 150 кВт в месяц для крымчан составляет 3,93 рубля, от 150 кВт до 800 кВт в час в месяц — 4,98 рубля, свыше 800 — 6,62 рубля.
— Для абонентов из сельской местности установлены следующие тарифы: до 150 кВт в час в месяц — 3,71 рубля, от 150 до 800 кВт в час — 4,62 рубля, свыше 800 кВт в час — 6,62 рубля, — уточнили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».
Какие коммунальные услуги подорожают в Крыму в 2024 году
Ближайшее повышение цен на коммунальные услуги запланировано на июль 2024 года. Тогда тарифы и вырастут в Крыму почти на 10%.
Таким образом, если сейчас средний тариф на отопление составляет 2699,29 рубля за Гкал, а на вывоз мусора — около 59 рублей за человека в месяц, то уже в середине будущего года крымчанам придется раскошелиться почти на 3 тысячи рублей за Гкал тепла. Вывоз мусора, соответственно, достигнет порядка 65 рублей с человека.
Как крымчанам сэкономить на коммунальных платежах в 2024 году
И хоть по счетам все равно платить придется, немного снизить сумму платежей все же можно. Самое очевидное, разумеется — это не использовать электроприборы без необходимости, выключать свет при выходе из комнаты и не принимать часами душ. Современная бытовая техника, у которой меньше энергопотребление, тоже может помочь сберечь деньги.