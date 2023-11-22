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16:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Рост цен на газ в Воронежской области составит 7,2%

Об этом сообщили в региональном министерстве тарифного регулирования.

22 ноября министерство тарифного регулирования Воронежской области сообщило об уровне роста цен на сжиженный газ для населения. Он составит 7,2%.

— Решением Правления Министерства тарифного регулирования установлена предельная максимальная розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, в размере 37,84 ₽/кг. Розничная цена применяется всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими сжиженный газ для бытовых нужд населению в баллонах без его доставки. Максимальная розничная цена на газ действует на территории всей Воронежской области. Она позволит создать условия для привлечения на территорию области поставщиков из других регионов для развития конкурентного рынка, — отметили в ведомстве.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал об общем уровне повышения тарифов в регионе.

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