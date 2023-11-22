17:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Жителям Татарстана доначислят 78 млн рублей за вывоз мусора
Деньги вернут жильцам 20 районов РТ.
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Более 78 миллионов рублей доначислят жителям Татарстана за услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора.
Как сообщил начальник отдела по начислениям за ЖКУ АО «Татэнергосбыт» Владимир Герасимов, доначисление платы по обращению с ТКО произведут в отношении жильцов 20 муниципальных районов.
Доначисления затронут более 31 тысячи домохозяйств. В среднем, каждое из них получит около 2,5 тысяч рублей.
Напомним: в Казани нейросеть для уборки снега с улиц запустят в 2024 году.