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00:47 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на четверг 23 ноября 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 23 ноября 2023, четверг.

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Источник: Комсомольская правда

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 23 ноября 2023, четверг.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 23 ноября 2023, четверг, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,0785 рубля, 1 евро — 3,3560 BYN, 100 российских рублей — 3,4925 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на среду, 22 ноября, были такими: 1 доллар США равен 3,0663 рубля, 1 евро — 3,3555 BYN, 100 российских рублей — 3,4931 белорусского рубля. То есть доллар и евро все же подорожали вопреки снижению последних времен, а российский рубль — напротив — снизился в цене.

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