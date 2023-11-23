Переход наличности: В Молдове запретят покупать и продавать недвижимость и автомобили за наличные — это удар по диаспоре, считают эксперты

В Молдове купля и продажа движимого и недвижимого имущества больше не будут осуществляться наличными средствами. Соответствующий законопроект был принят правительством, пишет realitatea.md.
«Указанные лица имеют право оплатить наличными только тот недвижимый объект или транспортное средство, стоимость которого не превышает 100 средних месячных заработных плат, прогнозируемых национальной экономикой для недвижимости, и 50 средних месячных заработных плат, прогнозируемых национальной экономикой для транспортного средства», — гласит проект.
Нотариусы обязаны удостовериться, что оплата произведена посредством банковского перевода. В противном случае они не будут удостоверять подлинность договора купли-продажи.
Наличные транзакции между физическими и юридическими лицами не должны превышать 100 000 леев. Эти положения будут распространяться также на сделки с кредитами, но не на наличные взносы на счета, открытые у поставщиков услуг платежей.
Премьер-министр Дорин Речан отметил на заседании правительства, что таким образом будет «очищено» денежный оборот, особенно в период избирательной кампании, когда пытаются провести избирательные подкупы.
Но, по мнению некоторых экспертов, больнее всего это нововведение ударит по диаспоре, которая привозит в Молдову, в основном, наличные деньги.