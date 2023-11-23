03:10 (мск), источник: Primgazeta.ru
С нового года вырастет взнос на капремонт
Приморское Правительство повысило минимальный размер ежемесячных платежей.
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Правительство Приморского края проиндексировало ежемесячный взнос за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
С 1 января 2024 года он составит 10,10 ₽ за один квадратный метр. Рост тарифа составляет 5,5%.
В течение 2023 года взнос за капремонт составлял 9,57 рубля с одного квадратного метра.
Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края от № 783-пп можно в «Приморской газете» № 89 (2129) на странице 57.