06:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Первый испытательный полет импортозамещенного иркутского МС-21 перенесли на год
Лайнер будет включать только отечественные системы.
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Первый испытательный полет полностью импортозамещенного самолета МС-21, который является проектом Иркутского авиазавода, перенесли на следующий год. Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению, закупкам и логистике ПАО «Яковлев» Олег Нестеров рассказал про обновленный лайнер в ходе X международной недели авиакосмических технологий Aerospace Science Week (12+). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Как пишет «Интерфакс», речь в презентации шла о самолете с системами только российского производства.
Подчеркнем, что в настоящий момент создают полностью импортонезависимую версию самолета МС-21−300. Тем времнем стало известно о том, что 1,14 млрд рублей дополнительно направят на производство МС-21 в следующем году. Средства намерены заложить в федеральном бюджете.
Между тем стало известно о том, что Ульяновское конструкторское бюро приборостроения разработало и наладило производство полностью отечественного комплекта авионики для МС-21. Заказчику уже отгрузили первый комплект для кабины импортозамещенного самолета.