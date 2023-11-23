В Новосибирске на 2 недели сузят несколько улиц из-за работ на теплотрассах

С 22 ноября по 5 декабря на 8,5 метров сузят проезжую часть улицы Фрезерной в районе дома по адресу Шмидта, 12.
С 22 ноября по 7 декабря на 5,5 метров сузят проезжую часть улицы Семьи Шамшиных в районе жилого дома на Чаплыгина, 119а.
«По 7 декабря на 5,5 метра сужается проезжая часть ул. Семьи Шамшиных и на 1 метр ул. Максима Горького в районе жилого дома № 95», — говорится в сообщении пресс-центра.
В обоих случаях дороги сузят из-за работ на теплотрассах.
Также до 24 ноября включительно закроют проезжую часть в районе здания по адресу Забалуева, 5. Из-за этого автобус № 43 продолжит курсировать в объезд.
Напомним, в Новосибирске ограничат проезд на площади Трубникова до мая 2024 года.