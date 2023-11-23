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08:04 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске на 2 недели сузят несколько улиц из-за работ на теплотрассах

В Центральном и Ленинском районах Новосибирска на 14 дней сузят несколько дорог из-за коммунальных аварий. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

С 22 ноября по 5 декабря на 8,5 метров сузят проезжую часть улицы Фрезерной в районе дома по адресу Шмидта, 12.

С 22 ноября по 7 декабря на 5,5 метров сузят проезжую часть улицы Семьи Шамшиных в районе жилого дома на Чаплыгина, 119а.

«По 7 декабря на 5,5 метра сужается проезжая часть ул. Семьи Шамшиных и на 1 метр ул. Максима Горького в районе жилого дома № 95», — говорится в сообщении пресс-центра.

В обоих случаях дороги сузят из-за работ на теплотрассах.

Также до 24 ноября включительно закроют проезжую часть в районе здания по адресу Забалуева, 5. Из-за этого автобус № 43 продолжит курсировать в объезд.

Напомним, в Новосибирске ограничат проезд на площади Трубникова до мая 2024 года.

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