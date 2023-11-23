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08:01 (мск), источник: Ura.ru

Аэропорт Большое Савино в Перми возобновил работу после закрытия

В пермском аэропорту Большое Савино начали приземляться самолеты. Вылеты еще задерживаются, сообщают прикамские журналисты.

Источник: AP 2023

«Аэропорт возобновил свою работу спустя шесть часов после закрытия. В Большом Савино уже начали приземляться воздушные судна», — передает портал 59.RU.

Пермский аэропорт закрыли в ночь с 22 на 23 ноября из-за сложных метеорологических условий. Ситуация повторилась второй раз за день.

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