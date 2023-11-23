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08:06 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске бизнесмены начали производить дома на колесах

Предприниматели из Новосибирска запустили производство домов на колесах. Автодом пользуется спросом среди молодежи, людей средних лет и пенсионеров.

В Новосибирске в 2023 году заработало производство автодомов или кемперов Campfire. Там почти с нуля собирают прицепы-дома. Идея создания необычного бизнеса принадлежит трем предпринимателям: Алексей Евтушенко, Иван Свинаренко и Алексей Попов. Команда включила бренд в компанию с веселым названием «Кризис Среднего Возраста».

По словам создателей, дома покупают люди, которые любят туризм. Такой автодом сможет захотеть мужчина, у которого кризис среднего возраста.

Сам кемпер похож на луноход: белый округлый кузов и массивные колеса. На крыше прицепа расположены 2 солнечные батареи. Внутри Campfire напоминает микро-дачу. Салон отделан светлой фанерой. Там есть мебель, в том числе столик и небольшие шкафчики. А на полу лежит матрас, который может трансформироваться в диван, сообщает издание НГС.

Кроме этого, в кемпере есть багажник для хранения вещей, кухня с настоящим кухонным гарнитуром. Также в автодоме есть отопление и электричество.

Во время загрузки произошла ошибка.
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