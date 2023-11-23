08:06 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске бизнесмены начали производить дома на колесах
Предприниматели из Новосибирска запустили производство домов на колесах. Автодом пользуется спросом среди молодежи, людей средних лет и пенсионеров.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Новосибирске в 2023 году заработало производство автодомов или кемперов Campfire. Там почти с нуля собирают прицепы-дома. Идея создания необычного бизнеса принадлежит трем предпринимателям: Алексей Евтушенко, Иван Свинаренко и Алексей Попов. Команда включила бренд в компанию с веселым названием «Кризис Среднего Возраста».
По словам создателей, дома покупают люди, которые любят туризм. Такой автодом сможет захотеть мужчина, у которого кризис среднего возраста.
Сам кемпер похож на луноход: белый округлый кузов и массивные колеса. На крыше прицепа расположены 2 солнечные батареи. Внутри Campfire напоминает микро-дачу. Салон отделан светлой фанерой. Там есть мебель, в том числе столик и небольшие шкафчики. А на полу лежит матрас, который может трансформироваться в диван, сообщает издание НГС.
Кроме этого, в кемпере есть багажник для хранения вещей, кухня с настоящим кухонным гарнитуром. Также в автодоме есть отопление и электричество.