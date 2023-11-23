10:24 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Бывший McDonald’s в Казахстане получил новое название
На бывших ресторанах сети McDonald’s в Казахстане опять изменили вывески. Теперь заведения называются I'M, сообщает Zakon.kz.
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Как пояснил создатель этого бренда, сердце символизирует открытость миру, а I'M — логическое продолжение прежнего названия, включавшего «Мен …».
Ранее казахстанцев удивило то, что заведения стали называться разными именами людей. На вывесках появились: «Мен Аружанмын», «Мен Юлиямын», Мен «Мадиярмын» и так далее. В компании пояснили, что это было сделано в честь сотрудников заведений.
5 января 2023 года появилось официальное сообщение о прекращении работы McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках. А уже 23 января ряд ресторанов сети возобновили работу с вывеской «Мы открыты».