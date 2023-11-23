12:05 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусские банки назвали курс доллара и евро в 2024 году
Белорусские банки сказали, какими будут курс доллара и евро в 2024 году.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Представители сразу нескольких белорусских банков во время «Ярмарки финансирования», состоявшейся в Минске, озвучили предварительные курсы доллара и евро на 2024 год, пишет officelife.media.
В сообщении говорится, что прогнозы разных банков отличаются, но не существенно. Заместитель правления Паритетбанка Дмитрий Захаров отметил, что банк закладывает на 2024 год курс доллара в 3,4 рубля, евро в 3,6 рубля, а российского рубля в 3,54 рубля (за 100 российских рублей).
В МТБанке сообщили, что курс доллара в 2024 году будет примерно 3,3−3,4 рубля. Кроме того, в Банке развития сказали про курс доллара в 3,2−3,4 рубля в 2024. Однако многие их представителей банков выразили мнение о том, что в 2024 году доллар ослабнет к евро. Все дело в том, что инфляция в США снижается и Федрезерв может начать снижение ключевых ставок.
Говорится, что в большинстве белорусском банков выразили мнение, что ослабление белорусского рубля будет управляемым, то есть без резких скачков. Уточняется, что это при условии отсутствия новых негативных факторов на важных для Беларуси рынках, а также форс-мажорных ситуаций. Однако в последнем случае возможны уже более существенные курсовые колебания.