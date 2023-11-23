09:14 (мск), источник: dostup1.ru
Предприниматели вывозят товар с Кременкульского рынка, их контролируют приставы
Предприниматели вывозят скоропортящийся товар.
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Предприниматели вывозят товар с Кременкульского рынка (Сосновский район) под контролем судебных приставов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что включение органа принудительного исполнения в ситуацию с оптово-розничным рынком произошло на основании решения Сосновского райсуда. Последний удовлетворил иск прокурора к двум предпринимателям — о признании незаконной деятельности по организации торгового объекта, приостановлении его деятельности.
«Данное требование не является видом административного наказания, оно внесено в рамках гражданского иска прокурора в качестве обеспечительной меры до окончания рассмотрения дела в суде. Поступивший в службу судебных приставов исполнительный документ носит характер немедленного исполнения», — прокомментировали в пресс-службе ГУФССП по региону.
Судебные приставы опечатали все боксы, предполагая, что внутри еще находится товар, относящийся к категории скоропортящихся, они разместили объявления с разъяснениями, куда следует обращаться для вывоза товара.
«После предоставления документов судебные приставы допускают предпринимателей к боксам, товар перегружается в машины и вывозится за пределы торговой территории», — уточняется в сообщении.
Причиной иска прокурора стали многочисленные нарушения противопожарной безопасности в зданиях рынка, а также отсутствие разрешения администрации Сосновского района на право организации рынка, паспорта его безопасности.
Контроль исполнения требований будет осуществляться вплоть до вынесения судебного решения по сути требований и отмены обеспечительной меры.