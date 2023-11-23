Власти разъяснили, как будут начислять населению компенсации в зимний период

Так, государство компенсирует тариф за первые 180 кубометров природного газа либо — если речь идет о подавших документы на компенсацию в виде ежемесячной денежной выплаты — на первые 90 кубометров газа в месяц.
Тепловая энергия будет компенсироваться до максимального уровня 1,3 Гкал/месяц или до максимального уровня 0,9 Гкал/месяц для домохозяйств, установивших право на компенсацию в виде ежемесячной денежной выплаты.
Компенсация за электроэнергию будет предоставляться за максимальный объем потребленного 1500 кВтч в месяц или 750 кВтч/месяц в случае получателей компенсации в виде ежемесячной денежной выплаты, для бытовых потребителей, которые в совокупности соответствуют следующим условиям:
Всего предусмотрено семь категорий энергетической уязвимости: крайняя, очень высокая, высокая, средняя, низкая, первичная.
Присвоение категории энергетической уязвимости будет осуществляться информационной системой автоматически, начиная с 26 ноября, согласно критериям, утвержденным правительством.
Категория энергетической уязвимости будет установлена на основе процентного соотношения между расходами на энергоресурсы и доходами, доступными для оплаты источника энергии.
В настоящее время на специальную интернет-платформу от населения поступило около 635 000 заявок. Оформить заявку можно и после 25 ноября, но выплаты начнутся со следующего календарного месяца.