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10:34 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Власти разъяснили, как будут начислять населению компенсации в зимний период

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Максимальные размеры компенсаций за потребленные населением энергоносители на период с ноября 2023 года по март 2024 года утвердило правительство на своем заседании в среду.

Источник: Sputnik.md

Так, государство компенсирует тариф за первые 180 кубометров природного газа либо — если речь идет о подавших документы на компенсацию в виде ежемесячной денежной выплаты — на первые 90 кубометров газа в месяц.

Тепловая энергия будет компенсироваться до максимального уровня 1,3 Гкал/месяц или до максимального уровня 0,9 Гкал/месяц для домохозяйств, установивших право на компенсацию в виде ежемесячной денежной выплаты.

Компенсация за электроэнергию будет предоставляться за максимальный объем потребленного 1500 кВтч в месяц или 750 кВтч/месяц в случае получателей компенсации в виде ежемесячной денежной выплаты, для бытовых потребителей, которые в совокупности соответствуют следующим условиям:

  • электроэнергия является основным источником отопления в холодный период года согласно поданному заявлению;
  • в предыдущий холодный период бытовые потребители среднемесячное потребление электроэнергии составило минимум 250 кВтч;
  • бытовые потребители не подключены к централизованному отоплению или потребили тепловой энергии ниже 0,3 Гкал/мес в предыдущий холодный период;
  • в предыдущий холодный период потребление природного газа в месяц не превышало 50 кубометров.

Всего предусмотрено семь категорий энергетической уязвимости: крайняя, очень высокая, высокая, средняя, низкая, первичная.

Присвоение категории энергетической уязвимости будет осуществляться информационной системой автоматически, начиная с 26 ноября, согласно критериям, утвержденным правительством.

Категория энергетической уязвимости будет установлена ​​на основе процентного соотношения между расходами на энергоресурсы и доходами, доступными для оплаты источника энергии.

В настоящее время на специальную интернет-платформу от населения поступило около 635 000 заявок. Оформить заявку можно и после 25 ноября, но выплаты начнутся со следующего календарного месяца.

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