Почему в Алматы сносят сотни зданий

По информации акимата Алматы, за прошлый год в пределах городской территории было выявлено более 500 незаконно установленных НОТ. На сегодня 353 из них уже демонтированы, оставшиеся уберут в принудительном порядке до конца текущего года.
«У Алматы всегда был и есть свой неповторимый образ. Однако его чрезмерно агрессивная урбанизация последние два десятилетия привела к таким серьёзным проблемам, как хаотичная и точечная застройка, однотипность, игнорирование норм сейсмобезопасности. Вследствие этого наш город начал терять свой истинный облик», — отметил аким Алматы Ерболат Досаев на объединённом архитектурно-градостроительном форуме, прошедшем в мегаполисе 10 ноября.
Судя по регулярным экспертным выступлениям общественников и экоактивистов Алматы, хаотичная точечная застройка города чревата многими серьёзными проблемами, на которые нельзя закрывать глаза. Помимо ухудшающейся экологической ситуации из-за уплотнения застройки и роста количества автотранспорта, опасения вызывают сейсмориски и растущая нагрузка на инженерную и социальную инфраструктуру.
Нужно признать: представители акимата Алматы не отмахиваются от жалоб жителей. В городе созданы общественная приёмная, call-центр, прямая линия Управления градостроительного контроля, где можно получить информацию по правовому статусу строящегося объекта. Туда можно подать жалобу и попросить провести внеплановую проверку любого строящегося объекта. Важно, что через специалистов управления можно проверить законность постройки многоэтажного дома, в котором человек хотел бы купить квартиру. Ведь факты незаконного строительства многоэтажек для Алматы тоже нередки. В числе последних таких случаев — Orda City, «Швейцария», «Граф», «Французский дом» и другие. Основная стратегия работы госорганов с такими самоуверенными «бизнесменами», начинающими стройку без разрешительной документации — требования о сносе построек.
Статистика Управления градостроительного контроля Алматы за последние годы показывает, что в год эксперты ведомства проводят более 600 внеплановых проверок строящихся объектов. И ежегодно в процессе проверок выявляются сотни нарушений. За январь-октябрь 2023-го были подтверждены уже 1002 таких факта. Юристы управления подали 76 исковых заявлений о сносе незаконных построек. Из них 35 исков уже удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении.
Отдельного внимания требует проблема застройки в горной местности Алматы. С начала 2022 года специалистами управления были выявлены 52 факта незаконного строительства на склонах: почти половина — 24 — в Медеуском районе, ещё 21 объект расположен в Бостандыкском районе, 7 — в Наурызбайском. Судебные решения о сносе 20 многоэтажных зданий уже вступили в законную силу. Заказчикам придётся за свой счёт снести незаконно построенные ЖК «Швейцария», «Французский дом», «Граф», «Люксембург», клубные дома KHAN, Pine Hill, Domino Life, Rich и многие другие. Полный список можно найти здесь. Если судьи согласятся с доводами инспекторов градостроительного контроля, аналогичные решения могут быть вынесены в отношении ещё 23 строительных объектов.
Стоит отметить, что проблемы хаотичной, точечной застройки, несоблюдения градостроительных норм и законов характерны не только для Алматы, но и для многих других крупных казахстанских городов. О нарушениях в этой сфере недавно заявил сенатор Андрей Лукин. Инженер-строитель по специальности, бывший заместитель генерального прокурора в своём запросе премьер-министру страны сообщил, что одной из причин такой тенденции является нарушение земельного кодекса уполномоченными органами. В частности, в 12 областных центрах нашей страны выявлено около 1 тыс. фактов незаконного изменения целевого назначения земельных участков, корректировок планов детальной планировки. По данным депутата сената, в Алматы и Астане были случаи, когда земли переводились из категории зон озеленения, парков и скверов в категорию ИЖС и на территории таких участков строились дома. В Астане было выявлено 138 таких фактов изменения статуса земель, в Алматы — 7.
Среди других названных проблем коррупционные риски при управлении земельными ресурсами. В пример Андрей Лукин привёл факты выделения участков без необходимой процедуры торгов. Это касается Астаны, Кокшетау, Петропавловска и Талдыкоргана. Там зафиксировали 550 таких случаев.
Основными причинами совершаемых правонарушений сенатор видит «системные недостатки правовых основ планирования и реализации градостроительной сферы». Лукин считает, что нужно разработать дорожную карту по устранению нарушений и недопущению аналогичных случаев в будущем, вывести контролирующие органы в сфере градостроительного контроля из-под подчинения акиматов и передать их Комитету по делам строительства и ЖКХ.