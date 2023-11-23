12:22 (мск), источник: Фонтанка
Средняя зарплата петербуржца в сентябре составила 91 тысячу рублей. За год она выросла на 6,8%
Средняя зарплата петербуржца в сентябре составила 91 тысячу рублей.
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Средняя номинальная заработная плата петербуржца в сентябре 2023 года составила 90 926 рублей, следует из опубликованных накануне данных Петростата. Реальная зарплата горожанина (с учетом инфляции) выросла на 2,7% к августу и на 6,8% к сентябрю прошлого года.
В Ленобласти в то же время средняя зарплата составила 64 973 рубля. В реальном выражении она снизилась на 3% к уровню августа, но на 8,6% выросла по сравнению с сентябрем прошлого года.
21 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что сейчас средняя зарплата горожанина составляет более 100 тысяч рублей. Петростат публикует информацию с задержкой примерно в два месяца, поэтому ноябрьские данные от него по графику можно ждать в начале следующего года.