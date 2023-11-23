11:43 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре снесут аварийный дом на улице Советской
Власти Самары изымут участок для муниципальных нужд на улице Советской, 104.
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Власти Самары изымут для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в Кировском районе на улице Советской, 104. Его собираются застроить многоэтажными жилыми домами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Речь идет об участке площадью 280 квадратных метров. Там на ул. Нагорной/ул. Советской, 101/104 расположен многоквартирный, который признали аварийным и подлежащим сносу. У жильцов изымут квартиры 1, 2, 5, 6, 7, 8.
Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия.