14:10 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Доллар продолжил дорожать
МИНСК, 23 ноя — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль слабеет по отношению ко всей валютной корзине.
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Сегодня спрос и предложение на европейскую валюту на старте сессии привычно отсутствуют. Регулятор при необходимости определит курс на основании данных последних успешных торгов.
Американская валюта очередные торги к ряду растет в цене. По состоянию на 11:03 доллар прибавил 0,03% и поднялся на уровень в 3,0794 белорусских рубля.
Несмотря на колебания стоимости нефти российская валюта по состоянию на 11:03 прибавила 0,17%. На бирже за 100 российских предлагали 3,4983 белорусских рубля.
Значительнее остальных укрепилась валюта Поднебесной, которая по состоянию на 10:56 приросла на 0,24%. На торгах за 10 юаней нужно было заплатить 4,3053 белорусских рубля.