11:47 (мск), источник: Комсомольская правда
«Денег нет — не езди»: В Гордуме Екатеринбурга предложили повысить стоимость проезда
Депутат Александр Колесников призвал поднять стоимость проезда в Екатеринбурге.
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На заседании Городской думы Екатеринбурга 23 ноября депутат Александр Колесников решение вопроса с общественным транспортом, который нужно спасать.
Народный избранник, выступая на заседании комиссии по бюджету и экономическому развитию Гордумы Екатеринбурга, предложил повысить стоимость проезда в городском общественном транспорте.
Деньги, полученные от повышения тарифа на проезд, позволят повысить заработные платы в транспортной сфере и привлечь новых сотрудников конкурентными условиями. Ведь именно из-за нехватки водителей и кондукторов автобусы, трамваи и троллейбусы курсируют по улицам Екатеринбурга с перебоями.
— Мы живем в капитализме. Почему не поднимаем стоимость проезда на транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. По-другому транспортная отрасль просто не выживет, — заявил депутат Александр Колесников, выступая перед коллегами.
Также на заседании Гордумы 23 ноября говорил бывший вице-мэр Екатеринбурга, один из самых опытных специалистов городской администрации и депутат Михаил Матвеев. Народный избранник также предложил платить водителям и кондукторам больше.
— Если корень зла в зарплате, давайте пойдем на то, что увеличить ее, чтобы на муниципальных маршрутах у нас не было этой проблемы, — отметил в своей речи Михаил Матвеев.
Отметим, что сегодня в Екатеринбурге открыты сотни вакансий водителей и кондукторов. На работу в систему муниципального транспорта готовы принять граждан стран ближнего зарубежья, а также студентов на неполный рабочий день. Однако кадровый вопрос не удается решить из-за неконкурентных зарплат.
В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга поднимали в феврале этого года. Сейчас цена билета составляет 33 рубля.