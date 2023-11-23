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11:52 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Жители Новосибирской области к 2026 году будут зарабатывать больше 100000 рублей

Жители Новосибирской области к 2026 году будут зарабатывать более 100 тыс. рублей в месяц.

При этом самые высокие зарплаты в регионе будут у жителей Кольцово. Об этом 23 ноября на 38 -й сессии Заксобрания Новосибирской области сообщил глава минэкономразвития НСО Лев Решетников.

По его словам, к 2026 году кольцовцы будут зарабатывать 125 рублей в месяц. Далее по убыванию месте в рейтинге займут Новосибирск (95 тыс. рублей), Обь (93 тыс. рублей), а также Ордынский, Новосибирский, Барабинский районы. Меньше всего будут зарабатывать жители Убинского, Чановского и Северного районов. А вот в Сузунском, Татарском и Куйбышевском районах зарплаты будут расти быстрее всего.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что половина жителей Новосибирска проедает большую часть своей зарплаты.

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