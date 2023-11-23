В Казани изымут пять земельных участков — их занимают аварийные дома

Изъять путем выкупа для муниципальных нужд планируется:
земельный участок площадью 1 130,0 кв.м с кадастровым номером 16:50:280509:31 (ул. Привокзальная, 26);
земельный участок площадью 1200,0 кв.м с кадастровым номером 16:50:280847:16 (ул. Колымская, 13);земельный участок площадью 938,0 кв.м с кадастровым номером 16:50:090436:1162 (Приволжская, 124);
земельный участок площадью 1040,0 кв.м с кадастровым номером 16:50:280541:373 (Димитрова, 5);
земельный участок площадью 1002,0 кв.м с кадастровым номером 16:50:090436:1163 (Димитрова, 9).
Собственникам квартир в домах нужно вручить копии постановлений исполкома и уведомления об изъятии недвижимости.
В начале октября исполком Казани постановил изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 16:50:090440:366, занимаемый аварийным многоквартирным домом № 7 по ул. Степана Халтурина. Его площадь оценивается в 1 679 квадратных метров.