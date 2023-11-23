Главное
Главные новости 23 ноября
12:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Уйдет ли Hyundai из России с 1 января: что известно

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября, ФедералПресс. Машин корейских марок в российских автосалонах почти не осталось. Дилеры Hyundai предупредили об уходе бренда из России с 2024 года.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Об этом Autonews.ru сообщил сотрудник одного из дилерских салонов. По его словам, марка покинет РФ уже в следующем году. При этом гарантии на машины, которые рассчитаны на пять лет, также не станет.

В представительстве Hyundai в России данное заявление никак не прокомментировали. В свою очередь в ассоциации Российские автомобильные дилеры сообщили, что официальных писем о прекращении сотрудничества с РФ не поступало.

Напомним, об уходе KIA и Hyundai говорили еще в начале октября. Тогда автосалоны из-за отсутствия клиентов и ухода сотрудников начали изменять вывески, ориентируюсь на машины китайских марок.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Новый год в Ставрополе пройдет без фейерверков
Финансовая революция в России: инвестор о криптовалютном рынке в 2024 году
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
автопром