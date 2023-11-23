Уйдет ли Hyundai из России с 1 января: что известно

Об этом Autonews.ru сообщил сотрудник одного из дилерских салонов. По его словам, марка покинет РФ уже в следующем году. При этом гарантии на машины, которые рассчитаны на пять лет, также не станет.
В представительстве Hyundai в России данное заявление никак не прокомментировали. В свою очередь в ассоциации Российские автомобильные дилеры сообщили, что официальных писем о прекращении сотрудничества с РФ не поступало.
Напомним, об уходе KIA и Hyundai говорили еще в начале октября. Тогда автосалоны из-за отсутствия клиентов и ухода сотрудников начали изменять вывески, ориентируюсь на машины китайских марок.