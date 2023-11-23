11:56 (мск), источник: Комсомольская правда
«Это ужас»: Депутаты Гордумы требуют остановить все стройки в Екатеринбурге
Депутаты Гордумы Екатеринбурга добиваются остановки строек.
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Депутаты Гордумы Екатеринбурга потребовали остановить возведение жилых домов, которые, по их словам, стоят полупустые.
Народные избранники считают, что нельзя вводить в эксплуатацию жилье, если рядом нет школ и детских садов с нужным количеством мест. Этот вопрос депутаты разбирали на заседании 23 ноября.
По словам главы Департамента экономики мэрии Екатеринбурга Алексея Прядеина, с января по сентябрь 2023 года в уральской столице сдали 1,2 миллиона квадратных метров жилья. За аналогичный период прошлого года этот показатель был на уровне 994,9 тысячи квадратных метров. Растущие темпы строительства насторожили часть депутатов.
— Надо ввести мораторий на строительство, пока мы не подтянем социальную сферу. Мы чего гонимся за квадратными метрами? Дома стоят пустые и полупустые. Управляющие компании стреляются, потому что в квартирах никто не живет, долги за коммуналку растут, — рассказал депутат Александр Колесников, занимающий должность главы УК РЭМП Железнодорожного района. — Надо взять и жестко поставить вопрос перед руководством города — остановите стройку.
По его словам, в Екатеринбурге не выгодно строить жилье для приезжих, для которых нет нужно числа вакансий на рынке труда.
— Они приедут и где работать будут? Менеджерами или пополнять криминальную армию? — задался вопросом депутат.
Александра Колесникова поддержал коллега Михаил Вечкензин, акцентировавший внимание на стройках в отдаленных районах Екатеринбурга, где нет новых детских садов и школ. — Мы в год вводим в эксплуатацию 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Это ужас. В новых микрорайона строят детсады и школы, а про удаленку все забыли. С таким темпом застройки садиков и школ у нас отдаленные районы просто встанут, — говорит Михаил Вечкензин.
По его словам, нужно создавать рабочие места в районах массовой застройки, или же пересматривать вопрос о бешеных темпах строительства.
Отметим, что каждый год Екатеринбург бьет рекорды по строительству жилья. Так, например, в прошлом году в уральской столице построили 1,6 миллиона квадратных метров жилья. По итогам 8 месяцев 2023 года количество выставленных на продажу квартир в новостройках увеличилось с 1,9 тысячи до 30,5 тысячи. В уральской столице нераспроданы новые квартиры, общая площадь которых достигла 1,5 миллиона квадратных метров.