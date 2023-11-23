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17:18 (мск), источник: ivbg.ru

МРОТ в Ленобласти с 1 января 2024 года вырастет на 18,5%

С 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы в Ленинградской области составит 20 125 рублей.

Свои подписи под соглашением поставили губернатор Ленобласти, исполняющая обязанности председателя Ленинградской федерации профсоюзов Мария Артюхина, руководитель регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр Габитов.

«Региональное соглашение о минимальной заработной плате способствует улучшению жизни ленинградцев, потому что МРОТ ― это отправная точка, платформа, на которой строится вся система выплаты заработной платы по различным отраслям народного хозяйства».

подчеркнул Александр Дрозденко

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон о новом размере МРОТ в России с 2024 года. Показатель будет увеличен на 18,5% и составит 19 тысяч 242 рублей. Как заявил спикер парламента Вячеслав Володин, зарплаты со следующего года вырастут у почти пяти миллионов россиян. Проиндексированы будут также больничные и декретные. При этом на максимальный размер пособий влияет предельная база страховых взносов за предыдущие годы.

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