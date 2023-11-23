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13:14 (мск), источник: Прецедент

В Новосибирске опровергли информацию о дефектах опор и возможном сносе четвертого моста

В группе «ВИС» назвали фейком информацию о проблемах с опорами и возможном демонтаже четвертого моста через Обь в Новосибирске. Концессионер призвал не распространять слухи.

Сегодня, на очередной сессии законодательного собрания Новосибирской области депутат Вячеслав Илюхин поднял тему строительства Центрального моста, выразив опасения, что он может быть разобран из-за конструктивных проблем.

— Ситуация с мостом! Хотелось бы понимания: что вообще там происходит? Потому что та информация, которая появилась вчера, о том, что мост технически не пригоден и как-бы его (мост) сносить не пришлось, она пугает, — отметил парламентарий.

В группе «ВИС», дочерняя структура которой является концессионером проекта, оперативно подготовили опровержение по поводу проблем с опорами и возможного разбора конструкций моста.

— В СМИ появилась информация о том, что на одной из опор строящегося моста через Обь появились трещины, она сместилась. А один из депутатов областного Законодательного собрания в стенах уважаемого органа власти заявил предположения о возможности полного разбора конструкции мостового перехода. При этом в качестве источника «сенсации» используются выражения «все знают», «всем известно». Группа «ВИС» официально заявляет, что распространяемые сведения о проблемах с конструктивом моста — фейк, — сообщили в пресс-службе инвестхолдинга.

Стоит, правда, отметить, что именно предложений о сносе моста в стенах Заксобрания сегодня озвучено не было, а депутат Илюхин высказал свои опасения по поводу достройки объекта.

Между тем, правительство НСО приостановило выплату федерального гранта на достройку сооружения после переноса ввода в эксплуатацию Центрального моста на 2024 год. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что это принципиальная позиция, и жесткие меры были приняты, чтобы концессионер выполнил требования властей.

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