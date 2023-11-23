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14:15 (мск), источник: Sobaka.ru

В Смольном рассказали, какие станции метро заложены в генплане до 2030 года

До назначенного года в Петербурге должны появиться 43,4 км путей метро, еще около 20 станций необходимо реконструировать. Столько же объектов собираются построить. Среди них, «Путиловская», «Юго-Западная», «Горный институт» и продление метро до аэропорта Пулково.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на очередном заседании Законодательного собрания представил законопроект о новом генплане. По его словам, в городе до 2030 года проложат 43,4 км путей метро. В планах также реконструировать порядка двух десятков станций, и около 20 новых объектов построить. Среди новых станций он называл «Путиловскую», «Юго-Западную», «Горный институт», а также продление метро до аэропорта Пулково.

«Уже достигнуто соглашение по строительству двух станций на Шуваловском проспекте», — добавил Линченко.

В проекте новых нормативов градостроительного проектирования Петербурга говорится, что расчетная потребность жителей Петербурга в станциях метро к 2030 составит 116 объектов. Сейчас их 83, включая дополнительные выходы.

«Расчетный показатель обеспеченности населения Санкт-Петербурга станциями метрополитена устанавливается с учетом планов по строительству на территории Санкт-Петербурга до 2030 года 28 станций (включая 7 дополнительных вестибюлей), а также с учетом планируемого завершения строительства 3 объектов и составляет 112 объектов на субъект Российской Федерации», — говорится в документе.

Новый Генплан Петербурга: 120 станций метро, ВСМ Петербург — Москва, новые мосты через Неву.

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