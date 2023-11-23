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13:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В выходные в Уфе пройдут мясные ярмарки

25 и 26 ноября в Уфе пройдут традиционные сельхозярмарки выходного дня, на которых горожане смогут приобрести свежее мясо, мясную продукцию, овощи и продукты питания напрямую от производителей, сообщает администрация Уфы.

В субботу торговля развернется на участке автодороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, площадях возле парка «Волна», имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, а также площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20.

В воскресенье продолжат работать площадки Интернациональная — Машиностроителей, две на улице Рабкоров, возле парка «Волна», на Дворце спорта и Дворце молодежи.

Время работы — с 9 до 16 часов.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что в ближайшие годы в Башкирии планируется увеличить производство мяса с 423,2 тысячи тонн до 454 тысяч тонн.

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