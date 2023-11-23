13:48 (мск), источник: ИА Башинформ
Казахстан заинтересовался технологиями башкирских пчеловодов
Представителей Республики Казахстан заинтересовали передовые технологии пчеловодческой отрасли Башкортостана, сообщили в минсельхозе РБ.
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Вопросы взаимного сотрудничества обсуждались на встрече вице-премьера — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова с делегацией Восточно-Казахстанской области Казахстана. Они прибыли в республику для участия в мероприятиях XVI Международной недели бизнеса.
«Агропромышленный комплекс продолжает активную работу. Сегодня наращиваем сотрудничество с Азией, разрабатываем новое направление — Африку. C начала 2023 года мы уже отгрузили полмиллиона тонн башкирской продукции в 27 стран мира, наращиваем объём, планку ставим до 1 млн тонн. Башкортостан славится молоком — ежегодно производит 1,6 млн тонн. В следующем году введём в эксплуатацию завод по производству детского питания, такого в России ещё нет. Это будет уникальный большой завод мощностью переработки около 1 тыс. тонн сырого молока. Чтобы обеспечить перерабатывающие предприятия сырьём, строим большие фермы. 20 молочных комплексов построены или достраиваются, работают. Ставку также сделали на птицеводство, на производство мяса бройлера, с расчётом на экспорт. До 2030 года планируем реконструировать и построить около 300 небольших птицеферм и птицефабрик», — сказал Ильшат Фазрахманов.
Также гостям рассказали о мерах государственной поддержки аграриев, о развитии пчеловодства в республике. Глава башкирского АПК отметил, что в подведомственном минсельхозу учреждении «Алтын солок» действует уникальная лаборатория молекулярно-генетической экспертизы. В ней собран самый большой банк ДНК медоносной пчелы на территории России, который постоянно пополняют и обновляют. Эта ценная информация позволяет создать эталонные идентификаторы для каждой породы пчел.
Первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Нурымбет Соктаганов отметил, что регион имеет хорошие перспективы в агропромышленном комплексе, и ему некоторые башкирские проекты интересны.
По данным минВЭС РБ, по итогам девяти месяцев текущего года Казахстан вошёл в тройку контрагентов Башкирии с долей 10,6% от общего объёма товарооборота. Торговый оборот с начала года увеличился на 2,8% относительно 9 мес. прошлого года, экспорт вырос на 3,4%. Причём более 80% оборота занимает экспорт башкирской продукции в Казахстан.
Делегация Восточно-Казахстанской области посетила лабораторию АНО «Алтын солок», лабораторию Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии. В планах — выезды и на другие объекты АПК.
Как сообщал Башинформ, недавно республика впервые экспортировала мёд в Литву, а экспорт муки в этом году увеличился втрое.